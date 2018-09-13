بالصور.. تكريم ممرضة أنقذت شخصين في حادث على طريق الخرج

محمد السعران(صدى):

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني اليوم الخميس ، الممرضة ” ساره صعب ” والتي ساهمت في انقاذ حياة شخصين في حادث مروري على طريق الخرج وبقائها مع الحالات حتى وصول سيارات الاسعاف وتقديم الخدمة الطبية الطارئة لهما .

وثمن الدكتور القحطاني ما قامت به الممرضة من عمل انساني نبيل تجاه ابناء هذا الوطن الغالي .

من جهته أعربت الممرضه عن شكرها وتقديرها لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذه اللفتة الكريمة.