بالصور.. تكريم ممرضة أنقذت شخصين في حادث على طريق الخرج
كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني اليوم الخميس ، الممرضة ” ساره صعب ” والتي ساهمت في انقاذ حياة شخصين في حادث مروري على طريق الخرج وبقائها مع الحالات حتى وصول سيارات الاسعاف وتقديم الخدمة الطبية الطارئة لهما .
وثمن الدكتور القحطاني ما قامت به الممرضة من عمل انساني نبيل تجاه ابناء هذا الوطن الغالي .
من جهته أعربت الممرضه عن شكرها وتقديرها لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذه اللفتة الكريمة.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 22 دقيقة
جزائها الله ألف خير وعظم الله اجورنا عسى الله يثبت الأجر بس.