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بالصور.. تكريم ممرضة أنقذت شخصين في حادث على طريق الخرج

بالصور.. تكريم ممرضة أنقذت شخصين في حادث على طريق الخرج
محمد السعران(صدى):

كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني اليوم الخميس ، الممرضة ” ساره صعب ” والتي ساهمت في انقاذ حياة شخصين في حادث مروري على طريق الخرج وبقائها مع الحالات حتى وصول سيارات الاسعاف وتقديم الخدمة الطبية الطارئة لهما .

وثمن الدكتور القحطاني ما قامت به الممرضة من عمل انساني نبيل تجاه ابناء هذا الوطن الغالي .

من جهته أعربت الممرضه عن شكرها وتقديرها لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذه اللفتة الكريمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 802 ] نشر منذ 22 دقيقة

جزائها الله ألف خير وعظم الله اجورنا عسى الله يثبت الأجر بس.

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