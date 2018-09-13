غدا.. استمرار هطول أمطار رعدية على عدة مناطق وعوالق ترابية على أخرى

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة، غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف و الحدود الشمالية).

وأضافت: ” في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق الرياض و القصيم والشرقية، كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ” .