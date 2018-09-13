بالصور.. وكيل الشمالية للشؤون الأمنية يعقد اجتماعا بالقيادات

رأس وكيل الإمارة للشؤون الأمنية في إمارة منطقة الحدود الشمالية خالد بن نشاط القحطاني بقاعة الاجتماعات اليوم, اجتماعًا بعدد من مدراء الأجهزة الأمنية في المنطقة, لمناقشة استعدادات الجهات الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني للمملكة.

وقدّم مديرو القطاعات, الأمنية عرضًا مفصلًا عن الاستعدادات الأمنية للاحتفالات في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية, أهمية إظهار هذه المناسبة بالمظهر الذي يعكس ما وصلت إليه بلادنا من تقدم وتطور وتنمية، ومواكبة لتطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بأن تكون فعاليات اليوم الوطني مثالية ومتميزة في ظل العهد الزاهر الذي تشهده المملكة والتطور الملموس على الأصعدة والمجالات كافة, وأن نسعى دومًا نحو صناعة المستقبل.