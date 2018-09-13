بالفيديو.. إعادة تدوير 20 ألف إطار سيارة بعد ضبطهم من قبل التجارة

عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو عملية إعادة تدوير الإطارات التي قامت وزارة التجارة والاستثمار بضبطها خلال الحملة التفتيشية التي قادتها أمس الأربعاء.

ونشر المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن السحين مقطع الفيديو، الذي رصد عملية إعادة تدوير الإطارات البالغة أكثر من 20 ألف إطار لاستغلالها كمصدر للطاقة.

يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار، نفذت حملة تفتيشية شاملة على مستودعات مراكز ومحال بيع إطارات المركبات بمواقع مختلفة في مدينة الرياض، أمس الأربعاء.

وأسفرت الحملة عن إغلاق ٢٥ مستودعًا وضبط ٥٣ عاملًا مخالفًا، بالإضافة إلى ضبط ٦٠ ماكينة إطارات ومصادرة أكثر من ٢٠ ألف إطار سيارات مستعمل تم إتلافها جميعًا.