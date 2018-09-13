هيئة الثقافة تقدم برنامجا ثقافيا متنوعا في مهرجان ولي العهد للهجن

محمد السعران(صدى):

تشارك الهيئة العامة للثقافة في المعرض المصاحب لمهرجان ولي العهد للهجن في محافظة الطائف، خلال الفترة من 3-11 محرم 1440 الموافق 13-21 سبتمبر 2018، وذلك عبر مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الثقافية المختلفة.

ووضعت الهيئة من خلال مشاركتها برنامجًا ثقافيًا متنوعًا ليتناسب مع ذائقة الجماهير وميولهم الثقافية والفنية، حيث يتضمن البرنامج الثقافي معرضًا للفنون البصرية، والخط العربي، والعروض المسرحية الحيّة، والأمسيات الفنية والشعبية، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة في عدد من الجوانب الثقافية والإبداعية، لتوفير فرص قيّمة للفنانين السعوديين لإبراز مواهبهم، وإلهام جيل الشباب على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال مشاركتها ونشاطها المكثّف إلى توفير ألوان ثقافية متعددة ومستمرة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، وذلك ضمن خططها الرامية لتعزيز الحراك الثقافي المحلي بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويوفر مناخًا إبداعيًا لإعداد جيل متميّز في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب.