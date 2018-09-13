ضبط عددا من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة تبوك بالتعاون مـع الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، من تنفيذ حملات مكثفة على عــدد من المواقع المستهدفة شملت عدد المستودعات والمحلات التجارية وسكن العماله داخــل وخـــارج النطـاق العمراني.

وجاءت الحملة، بهدف ضبط المخـالـفـين لأنظمة الإقـامة والـعـمـل؛ حيث أسفرت عن القبض على العـديد من المـخـالـفـين الذيـن جــرى تطبيق النظام بحـقـهم حسب ما تقتضيه الـتعـلـيمـات الخاصة بذلك.

ومن الجدير بالذكر، أن شرطة تبوك تقوم بتنفيذ حملات مستمرة ومكثفة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” ، وذلك لتتبع جميع المخالفين ومن يـقوم بتشغيلهم أو التستر عليهم دون تهاون في تطبيق الأنظمه بحقهم وتهيب بالجميع التعاون معها في فـي الإبلاغ عن أي مخالف .