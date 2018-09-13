إسبانيا تكثف جهودها لاستضافة المونديال

نواف السالم(صدى):

عقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعًا أمس الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، للتشاور معه حول استضافة إسبانيا لكأس العالم 2028 أو 2030.

وجاء ذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة الإسباني ” لويس روبياليس ” ، فيما امتد اللقاء بين الثلاثي المذكور إلى ساعة كاملة؛ حيث يسعى روبياليس إلى استعادة الدور الريادي الذي فقدته بلاده طوال عقود على المستوى التنظيمي.

وأكد ” روبياليس ” أن الاجتماع شهد توافقًا لآراء جميع الأطراف، واتفاق هذه الأطراف على العمل معًا لتحقيق الأفضل، معلنًا عن إنشاء مجموعة عمل تضم هيئات مختلفة لعمل كل ما يلزم من أجل صالح الكرة الإسبانية.

وأخذ ” روبياليس ” في بدء مساعيه الدبلوماسية في هذا الصدد في أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم تحت رئاسته في حضور إنفانتينو، وألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا ” .