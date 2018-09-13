بالفيديو.. ” بلقيس ” تكشف عن تفاصيل حياتها بعد الولادة.. وتؤكد: أغار من ابني

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس، للمرة الأولى عن تفاصيل حياتها الشخصية بعد ولادتها، مؤكده أن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا.

وأكدت ” بلقيس ” في مقطع فيديو لها أثناء استضافتها ببرنامج ” تراندينج ” على شاشة ” أم بي سي 4 “، أن لا شيء يفوق شعور الأمومة، حتى الشهرة.

ووجهت الشكر إلى جميع الأشخاص الذين قدموا لها المساعدة ووقفوا بجانبها، لافته إلى أن قراءة الكتب علمتها الكثير عن الأمومة وكيفية الاهتمام بالأطفال.

كما أشارت إلى مساندة زوجها سلطان لها وأنه يمضي الكثير من الوقت برفقة طفلهما، قائله ” اكتشفت شخص جديد في سلطان “.

وعن غيرتها من تقارب زوجها من الطفل أكثر منها، قالت بلقيس: ” لا أغار، لكن متفقين، ما كأني أنا لي حملت “.