بالفيديو والصور.. دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بالانفصال عن زوجها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت تغييرات أجرتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، بحسابها على ” إنستجرام ” عن انفصالها النهائي عن زوجها المنتج محمد الترك الذي يعاني من ورم خبيث وكان يدير أعمالها.

وأعلن محمد الترك عن اشتياقه لوالدته و” لمة العائلة “، الأمر الذي وصفه العديد من المتابعين بأنه السبب خلف المشاكل الحاصلة حاليًا بين الثنائي؛ حيث تجاهلت دنيا بطمة مرضه واكتفت بنشر نشاطاتها الفنية والجمالية المختلفة.

وظهرت الفنانة المغربية مؤخرًا في مقطع فيديو، تعرف متابعيها من خلاله على مدير أعمالها الجديد بدلًا من محمد الترك، وهو الممثل المسرحي والتلفزيوني حسن عاطف.