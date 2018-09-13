بالفيديو والصور.. دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بالانفصال عن زوجها
كشفت تغييرات أجرتها الفنانة المغربية دنيا بطمة، بحسابها على ” إنستجرام ” عن انفصالها النهائي عن زوجها المنتج محمد الترك الذي يعاني من ورم خبيث وكان يدير أعمالها.
وأعلن محمد الترك عن اشتياقه لوالدته و” لمة العائلة “، الأمر الذي وصفه العديد من المتابعين بأنه السبب خلف المشاكل الحاصلة حاليًا بين الثنائي؛ حيث تجاهلت دنيا بطمة مرضه واكتفت بنشر نشاطاتها الفنية والجمالية المختلفة.
وظهرت الفنانة المغربية مؤخرًا في مقطع فيديو، تعرف متابعيها من خلاله على مدير أعمالها الجديد بدلًا من محمد الترك، وهو الممثل المسرحي والتلفزيوني حسن عاطف.
ابوناصر[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 24 دقيقة
والحين يا محمد الترك وش الفايده بعد ما خسرت اهلك وبنتك وجماعتك بسبب هذه الحقيره ولما صابك المرض وان شاء الله تموت اول من تخلاء عنك هذه النجسه
الحين اقدر اقولك تستاهل ومنها الى الحضيض يا ساقط