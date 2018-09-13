خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليا من أبشر لـ7 مناطق

حمود العنزي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، إطلاق خدمة إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة واصل في 7 مناطق.

وأوضحت الجوازات، أن الخدمة متوفرة في منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، منطقة مكة المكرمة، منطقة الباحة، منطقة جازان، منطقة نجران، ومنطقة عسير.

كما لفتت إلى أن خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة واصل، كالتالي:

-إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد

-إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد

-التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد

-سداد الرسوم المستحقة للتوصيل

-وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد

-سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر