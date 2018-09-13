” صورة ” توثق لحظة امتطاء خادم الحرمين لأحد الخيول بالصحراء

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى الصور النادرة لحظة امتطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، لأحد الخيول فى الصحراء أثناء فترة شبابه.

تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين يُعرف بحبه لـ ” رياضة الخيل ” ، وطالما مارسها وهو فى سن الشباب وفى مقتبل عمره.