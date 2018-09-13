” صورة ” توثق لحظة امتطاء خادم الحرمين لأحد الخيول بالصحراء
وثقت إحدى الصور النادرة لحظة امتطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، لأحد الخيول فى الصحراء أثناء فترة شبابه.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين يُعرف بحبه لـ ” رياضة الخيل ” ، وطالما مارسها وهو فى سن الشباب وفى مقتبل عمره.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا غرابة في ذلك
فهو ابن فارس وجده ايضآ فارس
نحن لا نتصنع التاريخ فهو غني ويتحدث
الإصطناع والتزلف اخترعها المجوس واجادها يتيم المجد وابوة العاق وقردوخان الترك