بعد 11 عاما.. زوجة تطلب الخلع من زوجها لإجبارها على ترك وظيفتها

القاهرة(صدى):

لجأت زوجة موظفة ومثقفة إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى خلع ضد زوجها ” صاحب مخبز بلدي ” ، بعدما أجبرها على ترك وظيفتها للعمل مع في المخبز.

وعن التفاصيل التي قادت الزوجة لدعوى خلع، أكدت انها وافقت على الزواج من صاحب مخبز بلدي بالرغم من معارضة الأهل والأصدقاء نظرًا إلى أنها مثقفة وموظفة في إحدى الجهات الحكومية.

وأكدت الزوجة أنها فضلت اختيار ما أشار عليه قلبها وتزوجته، وعاشت معه 11 عامًا في هناء دون أي مشاكل أو اعتراضات، حيث تستيقظ مبكرًا مع زوجها وتذهب للعمل وهو ينزل إلى مخبزه الواقع تحت المنزل مباشرة.

ولكن بعد 11 عامًا بدأ زوجها يعتقد أن الناس ينظرون إلى أنها أفضل منه وأحسن منه، لتبدأ المشاكل كل صباح، ويقسم عليها الزوج بعدم الذهاب لعملها، حتى أخبرها بأن تتخلى عن الوظيفة نهائيًا وتساعده في عمل المخبز.

ورفضت الزوجة هذا الأمر محاولة إقناعه بأهمية وظيفتها وتحقيق أحلامها دون مبالاة من زوجها، رافضًا كافة الوساطات لإقناعه، حتى لم تجد الزوجة أمامها سوى تركه وطلب الخلع منه، وتم تحديد جلسة بتاريخ 22 سبتمبر الجارى.