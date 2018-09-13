بالفيديو.. 299 فتاة بالبرنامج التأهيلي للعسكريات المعينات حديثا بالجوازات

نايف السالم(صدى):

أقدمت 299 سعودية على المشاركة في البرنامج التدريبي التأهيلي للعسكريات المعينات حديثًا، والذي أطلقته المديرية العامة للجوازات في مرحلته الأولى.

وعن ذلك، قالت إحدى المتدربات: ” اخترت الدخول بهذا المجال بسبب الأمان الوظيفي الذي يسعى أي موظف لتحقيق ” ، مشيرة إلى أن المعلومات التي تتلقاها بالتدريب جديدة ودقيقة ومفصلة.

وفيما يتعلق بما بتطلبه العمل بهذا المجال، أضافت: ” المتدربة يجب أن تتحلى بأخلاقيات التعامل مع الجمهور، ومنها الصبر والأمانة والصدق وآداب الحوار والاتصال والإنصات، وتفهم فكرة الجمهور وخدمته ” .

ومن جانبها أوضحت المشرفة على المتدربات رشا آل فريان، أن تفاعل المتدربات إيجابي، وكانت ساعات التدريب مقسمة بعناية؛ لضمان التركيز والانتباه وتلقي المعلومات.

وعلى صعيد آخر، أبان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزبز اليحيى، أن هذا البرنامج يُعقد للمرة الأولى على مستوى المملكة، ويتم من خلاله تعريف المتدربات بأعمال وإجراءات القطاع وطرق فحص المستندات والوثائق، والتعرف على الثقافة العسكرية ومهارات التعامل مع الجمهور والسلوك الوظيفي.

من الجدير بالذكر أن بداية انطلاق البرنامج التدريبي كان بتاريخ 22 ذو الحجة 1439 هـ في 9 مناطق في المملكة، وهي ” مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وعسير ” ، وتستمر أعمال هذه المرحلة لمدة أسبوعين.