بالفيديو.. شاب يسطو على متجر ويسرق مبالغ مالية بخميس مشيط

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام شاب باقتحام متجر للمواد الغذائية في أحد أحياء خميس مشيط بمنطقة عسير وسرقة مبالغ نقدية من المتجر.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى اللص عدة محاولات لاقتحام المتجر؛ حيث أوضح الفيديو الشاب وهو خارج وداخل المحل بعد نزوله من السيارة، كما حاول فتح باب المتجر أكثر من مرة.

وتمكن أخيرًا من فتح الباب وسرقة مبالغ مالية من المتجر؛ فيما أشارت مصادر إلى أن الحادثة وقعت بشارع صلاح الدين في حي الضيافة بخميس مشيط، وقت أداء صلاة الظهر.