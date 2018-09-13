بالفيديو والصور.. ضبط غرفة اتصالات للحوثيين تحت الأرض في صعدة

فهمي محمد(صدى):

ضبطت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع قوات التحالف العربي من ضبط غرفة اتصالات وعمليات للحوثيين تحت الأرض في محافظة صعدة؛ حيث كانت تستخدمها المليشيا لتنفيذ عملياتها العسكرية والتواصل مع عناصرها في الجبهات، وكمقرًا لاجتماع قياداتها.

وأوضح مصدر ميداني، أن الغرفة السرية كانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، وهي مكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام معينة، فيما عثر بداخلها على منشورات عقائدية وصور لزعماء الميليشيات.

وأضاف، أيضًا أنه عثر في الداخل على أجهزة اتصالات وموصلات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات الإيرانية تستخدمها بين عناصرها.