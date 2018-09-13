” ستينية ” توقع بالفتيات ليتمكن زوجها من اغتصابهن

لندن(صدى):

قامت زوجة مسنة بريطانية بالإيقاع بفتيات صغيرات السن بواسطة الخمور والسجائر؛ وذلك لتمكين زوجها من اغتصابهنّ.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الزوجة البالغة من العمر 61 عامًا ظلت تكون صداقات مع فتيات صغيرات السنّ؛ لتمكِّن زوجها من اغتصابهنّ طوال 20 عامًا.

وعن ذلك، ادلت الزوجة باعترافها أثناء مثولها أمام المحكمة، قائلة: ” طلبتُ من إحدى الفتيات ألا تقلق، من منطلق أنّ اغتصاب زوجي لها لن يضرَّها ” .

تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أظهرتْ تكرار اعتداء الزوجين جنسيًا على 3 فتيات، في الفترة من سبعينات حتى تسعينات القرن الماضي، كما أبانت قيام الزوجة بمنح زجاجة مشروب كحوليّ لإحدى الفتيات، قبل إجبارها على الظهور بصور بذيئة برفقتهما وهم عُراة، ثمّ قام زوجها بعدها باغتصاب الفتاة.