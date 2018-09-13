حسن الراهب يهاجم إدارة النصر
هاجم اللاعب حسن الراهب، إدارة النصر الحالية، متهمًا إياها بأنها لم تحترم عقدها الموقع معه، وأنها حرمته من رواتب 12 شهرًا وسببت له أضرارًا بالغة، لافتًا إلى أن تعامل المدير التنفيذي للنادي أحمد البريكي معه لم يكن احترافيًا.
وأشار ” الراهب ” إلى أنه تسبب في حرمانه من الانتقال لنادٍ آخر، رغم العروض العديدة التي قدمت له خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه المادي والأدبي.
ومن الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي بعد أن قرر المدير الفني لفريق النصر الأوروجوياني كارينيو استبعاده من حساباته، كما تقرر إجراء مخالصة معه، إلا أن إصرار اللاعب على استلام كامل مستحقاته وقف عقبة أمام إتمام المخالصة المالية.
Blue bird[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
لايمكن يطلع منهم لاعب ويثني عليهم ، هذا ديدنهم منذ القدم الجحود والنكران لمن خدموا الفريق واسال من سبقوك .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1520 ] نشر منذ 48 دقيقة
ليس بجديد على نادي الفقر
يضكوا على العالم ان هالنادي عالمي
وهي عالميه ترشيحيه واسطه وتجريبيه من 30 سنه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابوناصر[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 45 دقيقة
وش تتوقعون من الفقراويه غير اكل حقوق اللاعبين وكثرة الهياط وبا الاخر يفضحونا في الفيفا من كثر القضايا والحين جاكم المهايطي الكبير الطويلم
وانت يا حسن الراهب عامل فيها ابراهيموفيتش وتعلمنا ان عندك عروض كثيره بلا كذب لو كان عندك عروض والله غير تسحب على الفقراويه
zezu[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 42 دقيقة
☝ طاقية شاطف..😂
يزيد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 40 دقيقة
مالهم حق يجحدون حق اللاعب، ياما خدمهم وسجل اهداف وتسبب في اهداف لكن هذي مشكلة النصر الجحود والسهلاوي في الطريق