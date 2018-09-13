حسن الراهب يهاجم إدارة النصر

طلال الغامدي(صدى):

هاجم اللاعب حسن الراهب، إدارة النصر الحالية، متهمًا إياها بأنها لم تحترم عقدها الموقع معه، وأنها حرمته من رواتب 12 شهرًا وسببت له أضرارًا بالغة، لافتًا إلى أن تعامل المدير التنفيذي للنادي أحمد البريكي معه لم يكن احترافيًا.

وأشار ” الراهب ” إلى أنه تسبب في حرمانه من الانتقال لنادٍ آخر، رغم العروض العديدة التي قدمت له خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه المادي والأدبي.

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي بعد أن قرر المدير الفني لفريق النصر الأوروجوياني كارينيو استبعاده من حساباته، كما تقرر إجراء مخالصة معه، إلا أن إصرار اللاعب على استلام كامل مستحقاته وقف عقبة أمام إتمام المخالصة المالية.