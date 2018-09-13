شاب يتحرش بامرأة.. وزوجها يطعنه حتى الموت

مليكة فؤاد(صدى):

اشتكت زوجة مغربية لزوجها من تعرض للتحرش المتكرر من قبل شاب في عقد الثالث؛ ما أثار حيفظة الزوج الذي ترك المنزل على الفور ليترصد للشاب ومحاسبته على فعلته.

وانتظر الزوج، الشاب المجني عليه، أمام منزله ليوجه له عدة طعنات قاتلة في صدره ووجهه ترديه قتيلًا على الفور ؛ فيما نقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بقلعة أمكونة المغربية.

وتمكن رجال الشرطة من القبض على الجاني، وفتح تحقيق في أسباب ارتكابه للجريمة، كما تم الاستماع لإفادة زوجته في الواقعة.