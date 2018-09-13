لجنة مختصة تباشر هجوم جراد على مزرعة مواطن بحائل

علي العنزي(صدى):

زارت لجنة من مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بجدة، مزرعة المواطن بمزارع العدوة والوبرية شرق حائل، والتي انتشرت بها أسراب الجراد، وكانت ” صدى ” نشرت تفاصيل الواقعة.

ووقفت اللجنة على مزرعة المواطن بحائل، معاينة الأضرار التي تسببت بها أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية، موجهه بصرف المبيدات اللازمة للقضاء على جراد ” اللوكستا ” الذي يعتبر في طور الحوريات التجمعية بالمزراع.

ومن جانبه، تقدم المواطن، بالشكر والتقدير للجنة على تكبدهم عناء السفر للوقوف على مزرعته، لافتًا إلى أن رئيس قسم الثروة النباتية بفرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل المهندس فيصل الصقري، قام بإعداد تقرير مفصل في اليوم الأول الذي ظهر فيه الجراد.

كما طالب عدد من المزارعين فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، بتوفير المبيدات اللازمة لجميع آفات الزراعة، وإيجاد قناة تواصل فعالة وواضحة بينهم وبين الفرع.

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