بالصور.. رجل يذبح امرأة ويعلق رأسها أعلى عصا مكنسة

لندن(صدى):

تجرد رجل بريطاني يُدعى مارتن ماكدرموت من الانسانية، حيث قام بارتكاب جريمة قتل وحشية ثم قام بقطع رأس ضحيته؛ ليرفعها على أعلى عصا مكنسة.

وبالتطرق للتفاصيل، أراد ” مارتن ” البالغ من العمر 60 عامًا أن يرفع رأس ضحيته “ ليزلي سالمون ” البالغة من العمر 44 عامًا، أعلى عصا مكنسة فذبحها بسكين، ثم ألقي القبض عليه ويداه ملطختان بالدماء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الحكم على ” ماكدرموت ” قبل ذلك بالسجن 16 عامًا؛ وذلك بعدما طعن امرأة واحتجز رهينتين أخريين، وبعد إطلاق سراحه ارتكب هذه الجريمة البشعة.