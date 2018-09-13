بالصور.. رجل يذبح امرأة ويعلق رأسها أعلى عصا مكنسة
تجرد رجل بريطاني يُدعى مارتن ماكدرموت من الانسانية، حيث قام بارتكاب جريمة قتل وحشية ثم قام بقطع رأس ضحيته؛ ليرفعها على أعلى عصا مكنسة.
وبالتطرق للتفاصيل، أراد ” مارتن ” البالغ من العمر 60 عامًا أن يرفع رأس ضحيته “ ليزلي سالمون ” البالغة من العمر 44 عامًا، أعلى عصا مكنسة فذبحها بسكين، ثم ألقي القبض عليه ويداه ملطختان بالدماء.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الحكم على ” ماكدرموت ” قبل ذلك بالسجن 16 عامًا؛ وذلك بعدما طعن امرأة واحتجز رهينتين أخريين، وبعد إطلاق سراحه ارتكب هذه الجريمة البشعة.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 2 ساعتين
تجدر الإشارة إلى أنه تم الحكم على ” ماكدرموت ” قبل ذلك بالسجن 16 عامًا؛ وذلك بعدما طعن امرأة واحتجز رهينتين أخريين
واضح انه متخصص في هيك
رااايق[ عدد التعليقات: 5389 ] نشر منذ 25 دقيقة
من شكله مجرم أرهابي ** تخصص ( نساء ) *!!!