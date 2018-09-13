علامات تؤكد لك أن الريجيم يأتى بنتائج مثمرة
الدايت أو ما يعرف بالريجيم، من الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، ويتبعها العديد من الشباب والفتيات للحصول على جسم رشيق وصحى.
وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية ، إن هناك 6 علامات تؤكد لك أن الدايت يأتى بنتائج مثمرة، منها:
1- عدم الشعور بالتعب أو ضيق تنفس عند بذل أي مجهود بعكس ما كان يحدث في بداية الريجيم.
2- كبر حجم الملابس أي “وسعها”، بعكس ما كانت عليه قبل الريجيم.
3- تقليل الشعور بالجوع ليلا أو عدم الشعور بالجوع وهو علامة على أن الريجيم ناجح.
4- الشبع سريعا رغم تقليل كميات الطعام المتناولة.
5- تغيير شكل محيط البطن.
6- تعليقات الآخرين بأن الشخص الذي يتبع ريجيما بدأت تظهر عليه علامات النحافة وإنقاص الوزن.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10023 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊اذا الرجيم على هيك صحن☝😂يمكن لتصوير فقط☺😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10023 ] نشر منذ 1 ساعة
عجبني رقم6-👍ههههه الناس رادار👀ان سمنت ازعجوك وايش تاكل وان نحفت ويش نحفك😊😂وبعدين؟😣😁
رااايق[ عدد التعليقات: 5389 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه
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أختي جنوبيه * هذا الصحن مو للتصوير * هذا للحلف عليه بس *!!!!!!!!!!!!!!
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ما سمعتي يوم أحد يقول ( أحلف على هذه النعمة )**!! هههههههههههههههه
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أنا نفسي أكل ثمرة من النتائج المثمرة *!! هههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31096 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10023 ] نشر منذ 6 دقائق
ههههه😊