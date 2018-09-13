علامات تؤكد لك أن الريجيم يأتى بنتائج مثمرة

أماني الغامدي(صدى):

الدايت أو ما يعرف بالريجيم، من الأنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، ويتبعها العديد من الشباب والفتيات للحصول على جسم رشيق وصحى.

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية ، إن هناك 6 علامات تؤكد لك أن الدايت يأتى بنتائج مثمرة، منها:

1- عدم الشعور بالتعب أو ضيق تنفس عند بذل أي مجهود بعكس ما كان يحدث في بداية الريجيم.

2- كبر حجم الملابس أي “وسعها”، بعكس ما كانت عليه قبل الريجيم.

3- تقليل الشعور بالجوع ليلا أو عدم الشعور بالجوع وهو علامة على أن الريجيم ناجح.

4- الشبع سريعا رغم تقليل كميات الطعام المتناولة.

5- تغيير شكل محيط البطن.

6- تعليقات الآخرين بأن الشخص الذي يتبع ريجيما بدأت تظهر عليه علامات النحافة وإنقاص الوزن.