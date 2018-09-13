بالفيديو.. خطوات التسجيل في العنوان الوطني

عادل الحربي(صدى):

كشف مؤسسة البريد السعودي عن طريقة التسجيل في العنوان الوطني بالخطوات، والتي تُتيح الاستدلال على المواقع والمباني السكنية والتجارية؛ للوصول لكافة المواطنين والمقيمين والأعمال التجارية.

وعن خطوات التسجيل، أشارت المؤسسة إلى اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى الموقع الخاص بالخدمة.

– اضعط على أيقونة ” سجل عنوانك اليوم ” .

– اضغط على خيار ” تسجيل الأفراد ” .

– قم بتعبئة بياناتك.

– قم باختيار موقع عنوانك.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة؛ وبناءً على ذلك اعتمد البريد آليات جديدة لتسجيل العنوان.