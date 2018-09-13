بالفيديو.. مواطن يعتدي على سائق باص طالبات في الرياض

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مواطن على سائق حافلة طالبات تتبع إحدى الجامعات بالعاصمة الرياض.

ويظهر المقطع الشخص وهو يوجه السباب للسائق ويعتدي عليه بالضرب، في الوقت الذي حاولت إحدى الطالبات بثنيه عنه فعله وعدم الاعتداء عليه.

ولم تتضح الأسباب التي دفعته للاعتداء على السائق، إلا أن شهود عيان أوضحوا أن السبب يرجع إلى شدة الزحام، مؤكدين أنه لا يوجد شيء يستدعي هذا الغضب من جانبه، وحتى لو أخطأ السائق فلا يجب أن تكون هذه هي الطريقة في التعامل.