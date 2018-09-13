بالفيديو.. مواطن يعتدي على سائق باص طالبات في الرياض
وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مواطن على سائق حافلة طالبات تتبع إحدى الجامعات بالعاصمة الرياض.
ويظهر المقطع الشخص وهو يوجه السباب للسائق ويعتدي عليه بالضرب، في الوقت الذي حاولت إحدى الطالبات بثنيه عنه فعله وعدم الاعتداء عليه.
ولم تتضح الأسباب التي دفعته للاعتداء على السائق، إلا أن شهود عيان أوضحوا أن السبب يرجع إلى شدة الزحام، مؤكدين أنه لا يوجد شيء يستدعي هذا الغضب من جانبه، وحتى لو أخطأ السائق فلا يجب أن تكون هذه هي الطريقة في التعامل.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11089 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستـــــعان .
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة
شو كل هادا
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهدي
qlq[ عدد التعليقات: 3907 ] نشر منذ 52 دقيقة
…
النفوس ضاقت من انفاسها
حال البعض وقت الزحام
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1904 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العليم.
الله يكفينا شر الغضب ولحظات الغضب ماظهر منها ومابطن.
!!تصرف أرعن وغير مقبول،مهما كانت الأسباب والمبررات!!
؟؟في المدن الكبيرة :-فيه إزدحامات وإختناقات مرورية وإحتكاكات بين المركبات والعربات وهذ يعتبرجزء من الحياة اليومية ؟؟
لو كل من حدث له حادث مروري ؟أخذ حقة بيده،أصبحنا نعيش عيشة الغاب،كل ياخذ حقه بذراعه.
إعتدائك واخذحقك بيدك،يجعلك مخطئ حتى لوإنك صاحب حق.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1904 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العليم.
الله يكفينا شر الغضب ولحظات الغضب ماظهر منها ومابطن.
!!تصرف أرعن وغير مقبول،مهما كانت الأسباب والمبررات!!
؟؟في المدن الكبيرة :-فيه إزدحامات وإختناقات مرورية وإحتكاكات بين المركبات والعربات وهذ يعتبرجزء من الحياة اليومية ؟؟
لو كل من حدث له حادث مروري ؟أخذ حقة بيده،أصبحنا نعيش عيشة الغاب،كل ياخذ حقه بذراعه.
إعتدائك واخذحقك بيدك،يجعلك مخطئ حتى لوإنك صاحب حق.