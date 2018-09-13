بالأسماء.. الإعلان عن حكام الجولة الثانية من دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، عن أسماء حكام الساحة للجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدير حكم الساحة، أناستاسيوس سيديربولوس ” اليونان ” مباراة الوحدة والفتح؛ فيما يدير مارك كلاتنبيرغ ” إنجلترا ” لقاء الاتفاق أمام الباطن؛ بينما الحكم إيفان بيبك ” كرواتيا ” يدير لقاء الحزم والتعاون.

وفي السياق نفسه، تشهد مباراة النصر والفيصلي حضور حكم الساحة: فيكتور كاساي ” هنغاريا ” ، والفيحاء أمام الشباب؛ تحت إدارة سيمون لي إيفانز ” ويلز” ؛ بينما مباراة أحد والأهلي حكم الساحة: أوفيدو هاتسيغان ” رومانيا ” ؛ فيما يدير حكم الساحة: آرتور سواريس ” البرتغال” مباراة الرائد أمام الهلال؛ بينما ميلوراد ماجيتش ” صربيا ” يدير مباراة الاتحاد والقادسية.