بالأسماء.. الإعلان عن حكام الجولة الثانية من دوري المحترفين
كشفت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، عن أسماء حكام الساحة للجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويدير حكم الساحة، أناستاسيوس سيديربولوس ” اليونان ” مباراة الوحدة والفتح؛ فيما يدير مارك كلاتنبيرغ ” إنجلترا ” لقاء الاتفاق أمام الباطن؛ بينما الحكم إيفان بيبك ” كرواتيا ” يدير لقاء الحزم والتعاون.
وفي السياق نفسه، تشهد مباراة النصر والفيصلي حضور حكم الساحة: فيكتور كاساي ” هنغاريا ” ، والفيحاء أمام الشباب؛ تحت إدارة سيمون لي إيفانز ” ويلز” ؛ بينما مباراة أحد والأهلي حكم الساحة: أوفيدو هاتسيغان ” رومانيا ” ؛ فيما يدير حكم الساحة: آرتور سواريس ” البرتغال” مباراة الرائد أمام الهلال؛ بينما ميلوراد ماجيتش ” صربيا ” يدير مباراة الاتحاد والقادسية.
اترك تعليقاً