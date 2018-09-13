​رينو كادجار الجديدة تخرج بمحرك جديد وتغييرات بسيطة في التصميم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أزاحت شركة رينو بعد انتظار طويل الستار عن سيارتها كادجار الجديدة موديل 2019 ورغم أن شكل السيارة قد لا يبدو مختلف بصورة كبيرة ولكن الاضافة الأهم التي توفرت للسيارة هي اضافة محرك جديد لها سعة 1300 سي سي بنزين طورته رينو بالتعاون مع شركة دايملر الألمانية وركزت الشركتان على جعل المحرك موافق للمعايير الأوروبية الحديثة باضافة فلتر خاص له.

والمحرك الجديد للسيارة يأتي بقوة 140 حصان أو 160 حصان ويقترن به ناقلين الأول مانيوال 6 سرعات والثاني مزدوج القابض كما أعلنت الشركة اضافة محركين ديزل للسيارة بقوة 115 و150 حصان مع امكانية توفر السيارة بنظام الدفع الثنائي التقليدي أو الرباعي.

ومن حيث التصميم حصلت السيارة على مصابيح أمامية مختلفة تشبه باقي موديلات رينو بالاضافة الي مصابيح نهارية ليد مدمج فيها مصابيح انعطاف كما يتوفر لها ضمن الخيارات مصابيح ضباب LED ومن تغييرات التصميم الظاهرة في السيارة الشكل المختلف للصادم الأمامي والخلفي ولمسات كرومية في جسم السيارة وتوفير عجلات 17 و18 و19 بوصة لها بتصميم جديد.