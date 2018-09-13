بعد ولادته بأيام.. فتاة تقتل رضيعها وتلقيه بالقمامة

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة جامعية مصرية على إلقاء طفلها بالقمامة؛ لتتخلص منه بعد أن انجبت ” الرضيع ” من علاقة غير شرعية وقعت بها مع أحد زملائها بالجامعة.

وبالتطرق للتفاصيل، تسكن الطالبة بمفردها في إحدى الشقق السكنية من الجامعة، وذلك بعيدًا عن أسرتها التي تعيش بمحافظة أخرى.

ووقعت الفتاة بعلاقة غير شرعية مع زميلها؛ ليرفض الاعتراف بالطفل، وتقوم بعد ذلك بخنق طفلها الرضيع بعد أيام من ولادته وتلقيه في صندوق القمامة بالقرب من مكان سكنها.

يُذكر أن الأهالي عثروا على جثة الطفل الرضيع ملقى في صندوق القمامة، وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي أوضحت أن إحدى كاميرات المراقبة المزروعة بمحل مجوهرات في المنطقة كشفت هوية الفتاة وأرشد عنها؛ ليتم القبض عليها.