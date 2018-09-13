بالصور.. جدة تصبح ” أم ” في الخمسين من عمرها

لندن(صدى):

أضحت جدة بريطانية تُدعى ” تريسي ” أمًا؛ وذلك بعد أن قامت بإنفاق 7 آلاف جنيه إسترليني على عملية التلقيح الاصطناعي بـ ” قبرص ” ؛ لتصبح أكبر أم في بريطانيا.

وبالتطرق للتفاصيل، تبلغ السيدة البريطانية 50 عامًا ولديها 4 أبناء؛ إلا أنها لا تزل ترغب في طفلة أخرى، لتقم بانفاق 7 آلاف جنيه إسترليني على عملية التلقيح.

وعن هذا تقول السيدة: ” لا أبدو لدي 50 عامًا ولا أشعر أني 50 عامًا، يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، إنهم لا يعرفون قصتي ولا يهمن ما يقولوه النقاد ” .

وذهبت ” تريسي ” إلى مركز للتخصيب الصناعي، وتم زرع أربعة أجنة بداخلها، انقسم أحداها ليصبح توأمًا، ومن المنتظر أن تلد ولادة قيصرية بعد 32 أسبوعًا.