عصابة ” فوركس ” تنصب على مواطنة في مليون ريال

نايف السالم(صدى):

وقعت سيدة ثلاثينية تعيش في المنطقة الشرقية برفقة أبناءها الستة وزوجها المقعد منذ 7 سنوات، فريسة لعمليات النصب والاحتيال مبددة كل وقتها على متابعة شركات ” الفوركس ” ؛ حبث تعاملت مع شخص عربي يقطن في بريطانيا، ويزعم بأنه يحمل الدكتوراه، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الاستثمار والتداول، وسيكون ” مديرًا ماليًا ” لهذه الضحية.

وكانت الفتاة تحلم بأن تصبح سيدة أعمال وتساعد زوجها المريض في التخلص من ديونه ولكن الأحلام انقلبت إلى كوابيس حينما قرّرت أن تخوض هذه التجربة بمبلغٍ ماليٍ لا يتجاوز 4 آلاف ريال فقط؛ حيث بدأ ” اللص المحتال ” في جمع المعلومات وترتيب الأفكار، فأبلغ الضحية بأن المبلغ المقدّم منها لا يمكن أن يحقّق أحلامها، لاسيّما أنه سيدخلها في تداولات ” الذهب والبترول ” .

وأكد لها أن هذا الأمر يتطلّب أموالاً كبيرة تحقّق أرباحاً ضخمة، وبعد محاولاته لها وطلبه أن تقترض من أقاربها وصديقاتها، رَضختْ للواقع؛ لأجل ذلك ” الحلم المليوني ” الأمر الذي دفعها إلى أن قامت بتحويل 390 ألف ريال، وأخذت ترسل له أموالًا بين حين وآخر ليصل المبلغ إلى مليون ريال لتحدث الكارثة.

أرسل اللص رسالة هاتفية لها قال بأنها من ” مؤسسة النقد السعودية ” ومفادها: ” توقيف تحويل بقيمة 3 ملايين و200 ألف ريال، وختِمت الرسالة باسم: مكافحة غسيل الأموال السعودية “، وطلب منها تحويل 100 ألف ريال بصفةٍ عاجلةٍ لعلّها تساهم في رفع الحظر عن تلك الملايين المعلّقة من قِبل مؤسسة النقد؛ لتكتشف بعد توجهها إلى المؤسسة لحل الأمر أنها ضحية نصبٍ واحتيالٍ من عصابات ” الفوركس ” .

ومن جانبها، قالت الضحية: ” أعَترف بما أقدمت عليه دون عِلم، ولكن حياتي في خطر، ولولا خوفي من الله لأقدمت على التخلّص من حياتي، فأنا مهدّدة بالسجن وضياع أطفالي الـ6، وكلي أملٌ بأهل الخير بمساعدتي في الخروج من هذا المأزق، لاسيّما وأن الشيكات والضمانات المالية التي أقدمت عليها كانت عن جهل، والكل يطلب حقّه. ”