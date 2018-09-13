منع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها على 5 سنوات

نايف السالم(صدى):

تطبق هيئة النقل العام لائحة النقل العام الجديدة على النقل البري في شهر صفر المقبل، حيث ركزت على ثلاثة معايير رئيسة، وهي : رفع مستوى الخدمات، وتحقيق الجودة، وسلامة المجتمع المستخدم للطريق.

وقال رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح، إن هذه اللائحة مدتها ثلاث سنوات للتطبيق، وستفعل عمليا من العام الحالي 1440هـ.

وعلق رئيس الهيئة على تذمر بعض المستثمرين من عدم تسجيل الشاحنات التي يزيد سنة صنعها على خمس سنوات فأكثر، قائلا: إن هذا التسجيل يطبق فقط على الشاحنات التي سوف تستورد من خارج المملكة، ولكن إذا كانت الشاحنة داخل المملكة فيتم استخدمها وفق شروط أنظمة هيئة المواصفات والمرور المتعارف عليها، وتباع وتشترى وتنقل ملكيتها وتستخدم في النقل البري من دون أي معوقات.

وأضاف : لكن لا يسمح بعمل الشاحنات عندما يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما، وهذا الشرط ليس فيه ضرر على المستثمر الجاد الذي يعمل في هذا المجال ويراعي معنا في هيئة النقل جوانب السلامة والالتزام بشروط الجودة في الخدمة، والمحافظة على بيئة المملكة من المشكلات التي تسببها الشاحنات القديمة الصنع.