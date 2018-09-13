رابطة دوري المحترفين تقر جوائز جديدة بالمنافسة

ماجد محمد(صدى):

أقرت رابطة دوري المحترفين، اليوم الخميس، تقديم جوائز لأفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر.

ويأتي ذلك في إطار سعي الرابطة لتحفيز اللاعبين والأجهزة الأمنية على تقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما تكفل بدعم المبادرة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وفي السياق نفسه، شكلت لجنة فنية لاختيار الفائزين بالجوائز مكونة من خبرات سعودية وعربية وهم: عبد اللطيف الحسيني، خالد الشنيف، وسعد الشهري، وعبد العزيز الخالد، وتركي السلطان، وخالد بيومي.