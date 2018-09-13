معلمات يناشدن ” التعليم ” النظر في شرط موافقة قائدة المدرسة لتحديث بيانات النقل

فهد السالم(صدى):

أثار تعميم وجهته الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة حول التسجيل في حركة النقل، استياءً بين المعلمات الراغبات في النقل، لما حمله من شروط وضوابط وصفوها بالتعجيزية .

وناشد المعلمات عبر رسالة تلقتها ” صدى ” التعليم بالنظر في التعميم الموجه، والذي ألزم المعلمة في حال تحديث البيانات أن يكون عن طريق قائدة المدرسة، وجميع الضوابط أيضا تلزمهن بموافقة قائدة المدرسة.

وأوضحت إحدى المعلمات أن ضوابط التعليم جاءت على النحول التالي :

– دخول قائدة المدرسة أو الرئيسة المباشرة بالإدارة أو المكتب بالرقم الاحصائي وكلمة المرور المرسلة لها برسالة نصية على رقم جوالها.

-تحدث جميع البيانات المطلوبة لموظفات الاداريات الموجودة وحفظها وفي حال عدم ظهور بيانات لإدارية موجودة بالمدرسة يتم تسجيل اسمها ورقم سجلها بخانة الملاحظات وإرسال صورة من الخطاب الذي بموجبه باشرت بالمدرسة عبر البريد الالكتروني للمدرسة بالبوابة الالكترونية على قسم النقل الداخلي للإداريات.

-الغياب بعذر هو مجموع ايام الغياب بعذر للعام الدراسي ويستثني منه ولا يدخل فيه اجازات الوضع وعدة الوفاة الزوج والاجازة الاضطرارية والاجازات المرضية الناتجة عن تنويم في مستشفى حكومي، وفقا للتقارير الطبية كما جاء بتعميم الوزارة لحركة النقل.

-دخول الموظفة الادارية بسجلها المدني كاسم مستخدم وكلمة مرور على الموقع لاستكمال بياناتها وتسجيل رغباتها بحد اقصي عشرين رغبة، بعد تحديث بياناتها من قبل قائدة المدرسة أولاً.

-الحفظ والطباعة وتوقيعها من قبل الموظفة وقائدة المدرسة أو رئيسيتها المباشرة بالإدارة أو المباشرة بالإدارة أو المكتب وختمها بالختم الرسمي والاحتفاظ بها بالمدرسة .

وطالب المعلمات بإعادة النظر في ألزام المعلمات بموافقة قائدة المدرسة لكي تحدث أو تدخل بياناتها في حركة النقل، مؤكدين أن بعض قائدات المدارس يرفضون ويتعنتون عمليات التحديث لهن، لأسباب غير واضحة.