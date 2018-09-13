” الرعاية الصيدلية ” تكرم الحاصلين على أعلى نسبة في تسجيل ورصد الأخطاء

محمد السعران(صدى):

تشكل الأخطاء الدوائية نسبة لا بأس بها، إذ لا تقل خطورة عن بقية الأخطاء الطبية الأخرى، لما يحدث فيها من سرعة التأثير على المريض مباشرة. وسببها الرئيسي هو حدوث خلل في كتابة الوصفة الطبية، أو تحضير الدواء بطريقة خاطئة، أو عدم تقديم الإرشادات الكافية للاستخدام. وتعتمد خطورة هذه الأخطاء على نوع الدواء المستخدم، وبالتالي قد تعرض حياة المريض .

لذا شرعت إدارة الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك سلمان بالرياض العملين بالمجال الصحي بالمشاركة في تطبيق معايير الجودة في متطلبات السلامة الأساسية ESR للحد من تقليل من الأخطاء الدوائية .

ومن اجل ضمان و سلامة المرضى وحرصاً على تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى . دعت إدارة المستشفى العاملين أن يصبحوا شركاء فعالين في الرعاية الطبية الخاصة بهم وأن يساهم الأطباء والممرضين والصيادلة لمعرفة والعمل على ” حقوق الرعاية الطبية “. إلى رصد الأخطاء الدوائية .

حيث سجلت الدكتورة بدرية الدوسري استشارية الأمراض المعدية بمستشفى الملك سلمان على أعلى نسبة من الأخطاء الدوائية وكذلك الممرضة بريشا من قسم التمريض خلال ثلاثة الأشهر الماضية .

شارك بالتكريم الحاصلين على اعلى نسبة تسجيل كلاً من د. على بن سليمان الجمعه مدير الخدمات الطبية و الصيدلانية نسرين ال شبر مديرة الرعاية الصيدلية ومديرة خدمات التمريض الأخصائية زهور عسيري