4 أنواع لوصلات الغسيل الكلوي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور حسام المهدي استشارى جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية ، أنه يحتاج مريض الفشل الكلوى إلى عمل وصلات وريدية في الرقبة أو اليدين لتسهيل عملية الغسيل الكلوى، وخاصة أنها تتم من خلال أوردة محددة.

وتابع ، إن وصلة الغسيل الكلوي تعتبر شريان الحياة لمرضى غسيل الكلى، مشيرا إلى أن وصلة الغسيل الكلوي تتيح أماكن لسحب كميات كبيرة من تدفق الدم بشكل مستمر خلال جلسة الغسيل الكلوي لتصفية أكبر قدر ممكن من الدم في الغسلة.

وأضاف “المهدى”، أن هناك أنواع لوصلات الغسيل الكلوي ومنها الوصلة الشريانية الوريدية “طويلة الأمد”، وهناك وصلة وريدية صناعية “طويلة الأمد”، وقسطرة مستديمة “لمدة 6 – 18 شهر” وقسطرة مؤقتة “لمدة 3 اسابيع”.

وتابع، أن وصلة الشريان الوريدي هو اتصال مقصود بين الشريان والوريد بالطرف العلوي حتى تحمل الشرايين الدم من القلب إلى الجسم، في حين أن الأوردة تحمل الدم من الجسم إلى القلب وتسبب وصلة الشرياني الوريدي ضغطا إضافيا وسرعة تدفق الدم في الوريد، مما يجعلها كبيرة وقوية.

وأوضح “المهدي”، أن وصلة الغسيل الكلوي أفضل أنواع وصلات الغسيل الكلوي لأنها توفر تدفق الدم بشكل جيد لغسيل الكلى وتستمر لفترة أطول من الأنواع الأخرى وأقل احتمالا للإصابة بالعدوى أو التسبب في جلطات دموية من الأنواع الأخرى.

وأشار أنه لا بد من عمل موجات فوق صوتية على الذراع للتأكد من خارطة الأوردة والشرايين بالذراع وأنها مستوفاة الشروط المطلوبة لعمل وصلة شريانية وريدية آمنة تعمل أطول فترة ممكنة قل الجراحة وعادة ما تكون الجراحة تحت تأثير البنج الموضعي.