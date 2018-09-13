مهلة للمطاعم والمحلات لوضع السعرات الحرارية على قائمة الوجبات

حمود العنزي(صدى):

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، سلسلة المطاعم والمقاهي ومحلات الآيس كريم والمخابز والحلويات العالمية والمحلية وجميع محلات عصائر الفاكهة الطازجة، بوضع ملصق يوضح محتوى السعرات الحرارية مع بداية 2019.

وأمهلت الوزارة المطاعم والمحلات حتى 31/12/2018 لوضع السعرات الحراري، وبيان الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية للرجال والنساء والأطفال على قائمة الوجبات، مع وضع عبارة ” البيانات التغذوية الإضافية متاحة عند الطلب ” والاحتفاظ بهذه البيانات داخل المنشأة.

وأكدت أن دورها ينحصر في التأكد من وضع هذه المعلومات على قائمة الوجبات، لافته إلى أن التأكد من صحة السعرات الحرارية في القائمة والاحتياج اليومي يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما شدد على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بعد انتهاء هذه المهلة، مشيره إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع التوصيات والضوابط التي وضعتها اللجنة المشكلة من سبع جهات حكومية ” الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصحة، وزارة التعليم، هيئة الرقابة والتحقيق، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “.

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