” الأرصاد ومدني الطائف ” ينبهان بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف، والهدا والشفا، و ميسان، وبني سعد، والسيل الكبير، ونمرة، ومدركة، وهدى الشام، وحده، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت إلى أن هذه الحالة المطرية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة، مبينة لاستمرارها حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، فضلاً عن إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني:

(www.998.gov.sa) أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.