بعد إلغاء قرار نقل ممرضة.. صحة الباحة تستأنف على الحكم

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدرت المحكمة الإدارية بالباحة حكمًا بإلغاء قرار الصحة بنقل ممرضة بـ ” صحة الباحة ” من مركز صحي الحجرة لمركز قلوة، إلا أن صحة الباحة أوضحت أنه تم الاستئناف على الحكم منذ قرابة أسبوعين.

وعن ذلك، قال زوج الممرضة: ” لو أُنهِيَ تكليفها لمصلحة العمل لما اعترضنا؛ ولكن أن يُنهى التكليف بأسباب واهية؛ فهو الأمر الذي لا نرضاه، حيث أكدت عدم صحته المحكمة الإدارية بالباحة منذ شهر ذو القعدة، وحكمت بإلغاء القرار ” .

وعن الإجراءات التي سيتخذونها بعد ذلك: ” بعد عدم تجاوب صحة الباحة مع مطالبنا بإلغاء هذا القرار وتحويله لمصلحة العمل؛ توجهت بتوكيل من زوجتي للمحكمة الإدارية بالباحة طلبًا للإنصاف ” .

ومن جانبه قال ماجد الشطي، المتحدث الرسمي لصحة الباحة: ” صدر الحكم الابتدائي بإلغاء القرار محل الدعوى، وتم الاستئناف على الحكم بموجب لائحة الاستئناف رقم ٢٣٠٢٦٧٩ وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩ وتم قيد الطلب بالمحكمة الإدارية بالباحة ” .