” اللافي ” في طريقه للرحيل عن الشباب

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب المحترف الليبي مؤيد اللافي، من فسخ عقده مع الشباب؛ حيث يأتي ذلك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووضعت إدارة الشباب اللاعب في قائمة الاستثمار؛ مما دفع وكيل أعمال المحترف الليبي، بتقديم شكوى للفيفا مطالبًا بتسريحه وفسخ تعاقده.

ومن الجدير بالذكر، أن ” اللافي ” انضم إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أنه لم يشارك سوى في مباريات معدودة، ومن ثم تم استبعاده نهائيًا من تشكيلة الفريق، بحجة عدم انضباطه.