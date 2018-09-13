الأمير سلطان بن سلمان يكرّم مواطنا أنقذ حياة حاج تركي بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المواطن فهد بن غويزي الحربي الذي يعمل موظف استقبال بأحد فنادق المدينة المنورة، إثر إنقاذه حياة حاج من الجنسية التركية، سقط مغشياً عليه أمام مدخل الفندق، إذ أجرى له الإسعافات الأولية قبل وصول إسعاف الهلال الأحمر.

وتسلم المواطن شهادة شكر وتقدير ومكافأة مالية, بالإضافة إلى منحه برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الفندقة، وذلك نظير عمله الإنساني النبيل.

وأعرب المواطن فهد الحربي عن بالغ امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان على هذا التكريم، مؤكداً أن هذا العمل يعدّ واجباً إنسانياً، وأن خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي واجب علينا وشرف لا يضاهيه شرف.