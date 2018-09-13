لأول مرة.. العالمي ستيفن سيغال يشارك في فيلم مصري

أماني الغامدي(صدى):

وافق الفنان العالمي ستيفن سيغال، على المشاركة في بطولة فيلم مصري لأول مرة في تاريخه، مع نخبة من الفنانين المصريين.

وأكد منتج الفيلم بلال صبري في بيان رسمي، على مشاركة نجم الحركة والإثارة ستيفان سيغال في فيلم ” المحترف “، للفنان نضال الشافعي وبمشاركة النجوم إيمان العاصي ومنة فضالي وجومانا مراد.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر أكتوبر القادم، كما سيتحدد الموعد النهائي لوصول العالمي ستيفان سيغال إلى القاهرة بعد انتهاء المخرج من معاينة أماكن التصوير وترشيح باقي نجوم العمل.

ويضم فيلم ” المحترم ” كل من الفنانين ” منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد تهامي، محمد رضا، جومانا مراد، إيمان العاصي، صبري فواز، ومجدي كامل “، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.