مي الحريري: ملحم بركات أشهر إسلامه ليتزوجني.. وابننا مسيحي

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مي الحريري طليقة الملحن والمطرب الراحل ملحم بركات، أنه أعلن إسلامه مرتين، الأولى في سوريا والثانية في لبنان حتى يتزوجها؛ لافتة إلى أنه قام بعد طلاقهما بتعميد نجلهما ملحم جونيور، وهو الآن ينتمي للطائفة الأرثوذكسية.

وكشفت ” مي ” عن سبب خلافها مع الراحل ملحم بركات وطلاقهما 3 مرات؛ حيث كان يغار عليها كثيرًا: ” خانني عدة مرات، لكن كنت أسامحه، لأنه كان الشخص الوحيد في حياتي ” ، موضحة أنه جمعته علاقات بالكثير من نجمات الفن اللبناني المشاهير والمبتدئات، لكنها الوحيدة التي تزوجها في العلن بسبب الجاذبية التي تمتلكها.

وأشارت مي الحريري، إلى أنها كانت إذا غابت عن سهرة من سهراته الغنائية يسأل عنها الجمهور، مؤكدة أن ملحم سجل كل أملاكه باسمها؛ لكنها تنازلت عن بعضها حتى تحصل على الطلاق والباقي سُجل باسم نجلهما.