الصحة تبدء العمل بنظام التراخيص الفورية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، بالتعاون مع لجنة تحسين أداء القطاع الخاص ” تيسيير ” ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمديرية العامة للدفاع المدني، البدء بمنح التراخيص الصحية الفورية إلكترونياً لعدد 12 نشاطاً صحياً، التي تم تصنيفها من ضمن الأنشطة الأقل خطورة، ممثلة بأنشطة المراكز الصحية المساندة، إضافة إلى تراخيص أنشطة المنشآت الصيدلانية، عبر بوابة الخدمات الصحية ” صحة ” هنا، وذلك بهدف تسهيل إجراءات تأسيس هذه الأعمال وسرعة مزاولة الأنشطة، واستمرارا لنهج الصحة في أتمتة وإعادة هندسة إجراءات البدء بالنشاط الصحي، وحرصاً منها على تطوير المنشآت الصحية الخاصة كجزء من منظومة القطاع الصحي.

وفي السياق ذاته أبرمت وزارة الصحة مؤخراً، اتفاقية ثنائية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” ، بهدف إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم خدمتي تراخيص المنشآت وتراخيص الممارسين الصحيين، من خلال بوابة الخدمات الصحية ” صحة ” هنا، وذلك رغبةً منها في تسهيل بدء النشاط التجاري الصحي، ودعماً لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتخفيف الأعباء المالية لرواد الأعمال، وتشجيعها على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة، وإصدار التراخيص بشكل فوري.