5 أسباب تؤدي إلى ضعف إضاءة مصابيح السيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

من الأعطال التي يعاني منها بعض السائقين ضعف إضاءة السيارة، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال ضعف إضاءة المصابيح الأمامية، وقد يتطور ضعف الإضاءة أحياناً إلى حد توقف السيارة، لذا سنتحدث اليوم عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف إضاءة السيارة.

1- مشاكل في نظام الشحن الخاص بالدينمو.

2- ضعف البطارية.

3- وجود قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.

4- تلف الفيوزات التي تعمل على توصيل الكهرباء.

5- تعرض أرضي السيارة للصدأ أو إلى مادة قد تعزل مرور التيار.

وللتأكد من سبب العطل، قم بتشغيل محرك السيارة، واضغط على دواسة الوقود لزيادة عدد دورات المحرك، فإذا زادت قوة الإضاءة بعد ضغطك على دواسة الوقود، فهذا يدل على أن العطل بسبب مشاكل في نظام الشحن بالدينامو.

أما في حال وجدت أن الإضاءة مازالت ضعيفة رغم الضغط على دواسة الوقود، فهذا يدل على أن سبب العطل ضعف البطارية، أو وجود مشكلة في وصلات الأسلاك أو الوصلات الأخرى الرابطة بين أقطاب البطارية.

ولفحص الأسباب الأخرى التي تسبب ضعف إضاءة السيارة، يجب التوجه إلى مركز صيانة لعمل فحص شامل على السيارة وإصلاح العطل.