بالفيديو.. نصائح هامة لمرضى السكر لتجنب التهاب الأعصاب
يهتم بعض مرضى السكر بصحتهم لتجنب الإصابة بمضاعفات هذا المرض المزمن، لذا يحرصون دائما على تناول العلاج بانتظام وتناول نظام غذائى صحى.
وقدم الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “ست الحسن” ، نصائح هامة لمرضى السكر لتجنب التهاب الأعصاب.
وقال دكتور ممدوح ، مرض السكر له مضاعفات على العين والكلى والأعصاب الطرفية ، وهذه تظهر في بداية المرض ، لهذا يجب الاهتمام جدا بالأعصاب الطرفية وألتهاباتها .
وتابع ، من العادات السيئة التي يتبعها العديد من الأشخاص وتؤدي إلى زيادة معدلات السكر ، قلة الحركة والضغوط النفسية ، ما يؤدي لأرتفاع نسبة السمنة بين الأفراد وبالتالي الإصابة بمرض السكر .
مُـنفرِدهه[ عدد التعليقات: 5783 ] نشر منذ 3 ساعات
السكر بعد الدواء المعتاد له علاجه المشي يوومي وله تأثير ممكن اقوى من الدواء