بالفيديو.. نصائح هامة لمرضى السكر لتجنب التهاب الأعصاب

أماني الغامدي(صدى):

يهتم بعض مرضى السكر بصحتهم لتجنب الإصابة بمضاعفات هذا المرض المزمن، لذا يحرصون دائما على تناول العلاج بانتظام وتناول نظام غذائى صحى.

وقدم الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “ست الحسن” ، نصائح هامة لمرضى السكر لتجنب التهاب الأعصاب.

وقال دكتور ممدوح ، مرض السكر له مضاعفات على العين والكلى والأعصاب الطرفية ، وهذه تظهر في بداية المرض ، لهذا يجب الاهتمام جدا بالأعصاب الطرفية وألتهاباتها .

وتابع ، من العادات السيئة التي يتبعها العديد من الأشخاص وتؤدي إلى زيادة معدلات السكر ، قلة الحركة والضغوط النفسية ، ما يؤدي لأرتفاع نسبة السمنة بين الأفراد وبالتالي الإصابة بمرض السكر .