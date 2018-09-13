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” فيديو ” يرصد لحظة هجوم سجين على شرطيين بفأس

” فيديو ” يرصد لحظة هجوم سجين على شرطيين بفأس
نيودلهي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة هروب سجين من سجن بالهند؛ وذلك بعد مهاجمة شرطيين.

ورصد الفيديو ” السجين ” وهو يهاجم الشرطيين من الخلف بفأس داخل مخفر مدينة ” جواليور ” بولاية ماديا الهندية.

ونُقل أحد رجلي الشرطة إلى مستشفى جواليور، بينما تم إحالة الآخر إلى دلهي وهو في حالة خطيرة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههه معتوه اكيد

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة

شوي معتوه يالمى.

[ عدد التعليقات: 4447 ] نشر منذ 58 دقيقة

لك الله ياغافل
الله يكفينا شر الغفله ومايجي فيها

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 54 دقيقة

ههههههههههههه

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