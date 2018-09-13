” فيديو ” يرصد لحظة هجوم سجين على شرطيين بفأس
وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة هروب سجين من سجن بالهند؛ وذلك بعد مهاجمة شرطيين.
ورصد الفيديو ” السجين ” وهو يهاجم الشرطيين من الخلف بفأس داخل مخفر مدينة ” جواليور ” بولاية ماديا الهندية.
ونُقل أحد رجلي الشرطة إلى مستشفى جواليور، بينما تم إحالة الآخر إلى دلهي وهو في حالة خطيرة.
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههه معتوه اكيد
هزيم[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 1 ساعة
شوي معتوه يالمى.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4447 ] نشر منذ 58 دقيقة
لك الله ياغافل
الله يكفينا شر الغفله ومايجي فيها
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههههههههه