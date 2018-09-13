” فيديو ” يرصد لحظة هجوم سجين على شرطيين بفأس

نيودلهي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة هروب سجين من سجن بالهند؛ وذلك بعد مهاجمة شرطيين.

ورصد الفيديو ” السجين ” وهو يهاجم الشرطيين من الخلف بفأس داخل مخفر مدينة ” جواليور ” بولاية ماديا الهندية.

ونُقل أحد رجلي الشرطة إلى مستشفى جواليور، بينما تم إحالة الآخر إلى دلهي وهو في حالة خطيرة.