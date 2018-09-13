الإباحية ستورمي تفضح علاقتها بـ” ترامب ” في كتاب كامل

واشنطن(صدى):

تسعى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، إلى فضح علاقتها كاملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ارتباط اسمها باسمه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأكدت ” ستورمي دانيالز ” أنها ستنشر في مطلع أكتوبر المقبل كتابًا، ستكشف خلاله كل شيء عن العلاقة الجنسية بينها وبين الرئيس الأمريكي على حد وصفها قبل سنوات ” 2006 “.

وأوضحت أن الكتاب يحتوي على الكثير من الأمور حولا علاقتهما التي ينفيها الرئيس الأمريكي، لافته إلى أن العلاقة التي حدثت بينهما بعد أشهر من ولادة ابنه الأصغر من ميلانيا ترامب ماهي إلا محطة واحدة من عدة محطات سيرويها الكتاب.

يُذكر أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتبط خلال الفترة الأخيرة باسم الممثلة الإباحية، في فضائح عديدة أكدتها الممثلة الإباحية.