شرط عودة عبد الله السعيد للفراعنة

ماجد محمد(صدى):

اشترط الجهاز الفنى للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيرى، مشاركة اللاعب عبد الله السعيد مع فريقه الحالي الأهلي؛ لكي يضمه للمعسكر الجديد الذى ينطلق يوم 8 أكتوبر المقبل.

ووضع ” أجيري ” شرطًا أن يشارك اللاعب بشكل أساسى ومستمر، وظهوره بمستوى طيب حتى يفرض نفسه على الجهاز الفنى والمنتخب؛ فيما سيتخلل المعسكر مباراتان أمام سوازيلاند فى التصفيات الأفريقية.

ومن الجدير بالذكر، أن منتخب الفراعنة فاز بسداسية نظيفة أمام النيجر، فى الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2019.