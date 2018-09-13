غضب جماهيري من الراقصة دينا لتعليمها أطفال الرقص الشرقي

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الراقصة ” دينا ” غضب جماهيري جديد، بعد نشرها صورة لها برفقة ثلاث فتيات صينيات يرتدين ملابس الرقص الشرقي؛ حيث افتتحت دينا مدرسة لتعليم الرقص في الصين.

وانهالت الانتقادات والتعليقات، عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” تعليقًا على الصورة والتي اشتملت تعليق: ” حسبي الله ونعم الوكيل ” حتى الأطفال؟ و ” ربّنا يهديكي ” ، حيث لاقت هجومًا كبيرًا.

ومن الجدير بالذكر، أن ” دينا ” أجرت قبل أشهر عدة عملية جراحية في الحنجرة، من أجل تعديل نبرة صوتها التي أصبحت أكثر حدة وغلظة، بسبب الإفراط في التدخين.