استشاري يكشف حقيقة مواجهة ” أطفال الأنابيب ” مخاطر كبيرة خلال المستقبل

نايف السالم(صدى):

كشف استشاري أطفال سعودي في جامعة الملك سعود، حقيقة مواجهة ” أطفال الأنابيب ” مخاطر كبيرة خلال المستقبل، وتؤدي إلى تعرضهم لأمراض كأمراض القلب والاوعية الدموية.

ونفى الدكتور همام قنديل هذا الأمر، مفندًا نتائج دراسة سويسرية حديثة تقول أن أطفال الأنابيب سيواجهون مخاطر عالية في المستقبل، لافتًا إلى أن الدراسة ضعيقة ولا تملك دليلًا قاطعًا على هذا الأمر.

وأكد ” قنديل ” أن عمليات أطفال الأنابيب تمر بعدة إجراءات يتم القيام بها قبل عملية الحقن، وتم إثبات نجاحها علميًا وطبيًا، لافتًا إلى أن أطفال الأنابيب يحتمل إصابتهم بعيوب القلب الخلقية ولكن ذلك يحدث عن طريق الصدفة ولا توجد دراسات علمية تثبت ذلك.

وكانت أجرى بعض العلماء في المستشفى الجامعي في برن بحث، اعتبروه الدليل الأول بأن الأنابيب تؤثر على الأطفال على المدى البعيد، ولكنهم اعترفوا أن الدراسة صغيرة جدا وعدد عيناتها أقل من 100.