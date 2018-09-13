النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتتخلى عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي أثارت فيه المخاوف الاقتصادية شكوكا بشأن نمو الطلب الحالي على الوقود.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.88 دولار للبرميل منخفضة 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة بالمقارنة مع التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 79.36 دولار للبرميل.

وترجع الانخفاضات إلى مخاوف بشأن تباطؤ محتمل في نمو الطلب على الوقود بسبب نزاعات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك اضطرابات الأسواق الناشئة.

وأظهر مسح شمل مئات الشركات أن الشركات الأمريكية في الصين متضررة من الرسوم الجمركية التي يجري فرضها في الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، مما دفع جماعات ضغط أمريكية تجارية أجرت استطلاع الرأي إلى حث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعادة النظر في نهجها.

ودعت إدارة ترمب المسؤولين الصينين لاستئناف المحادثات التجارية في الوقت الذي تتأهب فيه واشنطن لتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بفروض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وأمس الأربعاء، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2019 مشيرة إلى مخاطر اقتصادية.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيرتفع بمقدار 1.41 مليون برميل يوميا بما يقل 200 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع الشهر الماضي، وبما يمثل ثاني خفض على التوالي في التوقعات.