دنيا بطمة توضح حقيقة حصولها على طائرة خاصة
نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة ما أشيع، بأن زوجها محمد الترك قدّم لها طائرة خاصة،وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت بطمة قائلة : ” بغيت نقول لهم نهار قلت رجلي خداليا طيارة ملي بغيت نتوسم من مصر للرباط يعني شد ليا طيارة خاصة باش توصلني خصيصا فالوقت المعتمد نوصل فيه كتشبه لشد ليا طاكسي دابا كنعتاقد غتفهموها والعار غشدوها بعدا وحلو فامكم ونهار غنبغي نشري طيارة خاصة ” .
وتابعت: ” نهار نبغي نشتري طيارة خاصة تيقوني مغتغلبنيش وكتعرفوني ملي كندير حاجا فراسي وتكمشو الله يرضي عليهم افيران لانستقرام يقيتو خلا أنا بعد الطيارة خاصة شدها ليا راجلي ونقدر نشدها تاراسي بدراعي وشكرا ” .
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 1 ساعة
انتي حمار اعرج جربان ….خساره فيك
اللهم لك الحمد ..
مروحه وتتميلح …ومعها الخروف المروح
سواح[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين حالك
قبل ماتجين الخليج ما حد كان يعرفك
الا ابغى اعرف وين اغانيها الخاصه بها مثل نعيمه سميح وسميره سعيد وعزيزه جلال ؟؟؟؟
ولا هي بس زي الببغاء تردد اغاني غيرها سبحان الله على قول اخواننا المصريين ( يعطي الحلق الا بلا وذان)
بنت حرب[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحان الله لهجة المغاربة صعبة / بسبب الإستعمار الفرنسي .