دنيا بطمة توضح حقيقة حصولها على طائرة خاصة

أماني الغامدي(صدى):

نفت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ ما أشيع، بأن زوجها محمد الترك قدّم لها طائرة خاصة،وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت بطمة قائلة : ” بغيت نقول لهم نهار قلت رجلي خداليا طيارة ملي بغيت نتوسم من مصر للرباط يعني شد ليا طيارة خاصة باش توصلني خصيصا فالوقت المعتمد نوصل فيه كتشبه لشد ليا طاكسي دابا كنعتاقد غتفهموها والعار غشدوها بعدا وحلو فامكم ونهار غنبغي نشري طيارة خاصة ” .

وتابعت: ” نهار نبغي نشتري طيارة خاصة تيقوني مغتغلبنيش وكتعرفوني ملي كندير حاجا فراسي وتكمشو الله يرضي عليهم افيران لانستقرام يقيتو خلا أنا بعد الطيارة خاصة شدها ليا راجلي ونقدر نشدها تاراسي بدراعي وشكرا ” .